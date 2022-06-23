Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı

Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalananlar arasında Fethullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen'in de yer aldığı tespit edildi. Sümeyye Gülen ve diğer şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ile A.A, M.A. ve ihraç hakim M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.İ.'ye ev hapsi verilirken, D.M. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. F.S. de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.