Fethullah Gülen'i takip eden Ümit Özdağ'dan açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fethullah Gülen’i Twitter’dan takip etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın KHK’lılarla ilgili açıklamalarına sosyal medyadan “Gidip FETÖ’nün elini öpeceğim de tam olsun. Ali FETÖCAN” yanıtını veren Özdağ'a, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Fethullah Gülen’i Twitter’dan takip ettiğini gösteren bir ekran görüntüsüyle birlikte “Seni çok seviyoruz ama bu ne hocam ayıp oluyor” denildi.

Özdağ bu paylaşıma tuhaf bir şekilde “Ben terörizm uzmanıyım. Teröristleri izlerim” yanıtını verdi.