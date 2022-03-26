Fethullah Gülen: Çok doğru bir çizgide hayatı sürdürdüğüm kanaatinde değilim

Firari Cemaat lideri Fethullah Gülen, yeni bir ses kaydı paylaştı.

Odatv'de yer alan habere göre, vasiyette bulunan Gülen, Türkiye’yi işaret etmedi, örgütünün sadece ABD merkezli kalacağı işaretini verdi.

Gülen “Ben kendimden çok emin değilim. Çok doğru bir çizgide hayatı sürdürdüğüm kanaatinde değilim” dedi.

Gülen şunları söyledi:

“Allah’tan başka bütün mülahazaları kafadan silip atmak icap ediyordu ama ihtimal ki onu yapamadık, ki bugün bunlara maruz kaldık. İnşallah sizler o boşluğu doldurursunuz. İnşallah katlanan katlana meseleyi yarınlara taşırsınız.”

Gülen, son yayınlanan videosunda “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” diyerek hasta olduğunu duyurmuştu.