Fethi Şahin'in babası: Altı sene oldu, bir tek Kılıçdaroğlu geldi

IŞİD tarafından altı yıl önce yakılarak öldürülen asker Fethi Şahin’in babası Mehmet Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaretinin ardından, “Altı sene sonra devlet yetkilisi olarak biri geldi. Altı sene oldu yanma olayı. Ne devletin bir adamı, ne vali geldi. Ne milletvekili, ne kaymakam, ne belediye başkanı. Hiç kimse gelmedi” dedi.

Halk TV’den İsmail Saymaz, CHP liderinin ziyaretinin ardından Mehmet Şahin ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Saymaz'ın soruları ve Şahin'in yanıtları şöyle:

Neler hissediyorsunuz?

Çok memnun oldum. Altı sene sonra devlet yetkilisi olarak biri geldi. Altı sene oldu yanma olayı. Ne devletin bir adamı, ne vali geldi. Ne milletvekili, ne kaymakam, ne belediye başkanı… Hiç kimse gelmedi.

Kimse kapınızı çalmadı mı?

Hiç kimse gelmedi İsmail bey, hiç kimse.

Davadan sonra?

Gaziantep’te dava açılalı iki sene oldu, gene gelmediler.

Davayı takip ediyor musunuz?

Ediyorum. Onuncu ayda duruşma var. Adam tutuklu.

Bir tek Kılıçdaroğlu mu geldi?

Bir tek Kılıçdaroğlu geldi şimdiye kadar.

CHP’li miydiniz?

Ben İyi Parti’nin Çumra yönetimindeyim.

Daha evvel…

Bizim burada belediye vardı. AK Parti’nin encümeni oldum bir dönem.

AK Partililer bilmiyor mu sizi?

Biliyor abi, bilmez olur mu? Çumra’da kaç sefer söyledim. Hiç ilgilenen olmadı. Oralı olmuyorlar. Bilgi vermiyorlar.

“Oğlun devlete çalışıyordu ya da örgütün adamıydı” gibi…

Hiç abi hiç. Ne devlete çalışıyordu, ne IŞİD’li; hiçbir şey demediler.

Cenazeyle ilgili bir şey söylediler mi?

Daha öldüğü belli değil. Gaziantep’teki davada maktül geçiyor, e-devlet’te sağ!

Kılıçdaroğlu’nun gelişi nasıl oldu?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, “Kılıçdaroğlu ziyarete gelecek” dedi. “Gelsin” dedim, başımın üstünde yeri var. Havaya uçtum sevincimden. Altı sene olmuş abi. Ne demek!

Sohbetiniz nasıl geçti?

Çok tatlı geçti. Gene gelecek helalleşmeye. Sözünü aldık. Çok memnun oldum. Sonsuz teşekkür ettim.

Beklentiniz?

Ümit verdi. "Meclis'te önerge vereceğiz” dedi. Söz verdi, gitti. Yapacak inşallah.