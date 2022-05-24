'Festivale gitmeye hak kazandınız' deyip AKP'nin programına götürdüler

AKP Gençlik Kolları Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz Cumartesi günü Adana’da "gençlik şöleni" yapmış ve Türkiye'nin birçok şehrinden öğrenciler otobüslerle etkinliğe taşınmıştı.

Konya'nın Altınekin ilçesinden Adana'daki programa götürülen Ali Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine AKP Gençlik Kolları tarafından “Adana Gençlik Festivali'ne gitmeye hak kazandınız” mesajı gönderilerek programa götürüldükleri ortaya çıktı.

'Çocuklarımızın cep telefonu numaralarını nereden buldular?'

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Altınekin Kaymakamlığı ve Altınekin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü konuyla ilgili açıklama yapmaya davet eden Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit şunları söyledi:

"Bir siyasi parti gençlik teşkilatı çocuklarımızın özel olması gereken cep telefonu numaralarını nereden bulmuştur? Altınekin ilçesinden hangi okullardan, kaç lise öğrencisi kandırılarak bu akıl almaz organizasyona dahil edilmiştir? Altınekin Kaymakamı, Altınekin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü derhal bu konu hakkında açıklama yapmak zorundadır. Ancak asıl izahat vermesi gereken adres, Konya AKP İl Başkanlığıdır.

Temennimiz odur ki bu gidişle yakında okuma bayramı adı altında ilkokul öğrencilerinin de kandırılmasıdır. Eğitim-İş Sendikası olarak bu akıl almaz olayın peşini bırakmayacağımızı, bu olayın sorumlularından hukuki zeminde hesap soracağımızı herkesin bilmesini isteriz."

AKP'nin söz konusu mitinginin dönüşünde yaşanan trafik kazasında üç öğrenci hayatını kaybetmişti.