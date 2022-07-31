Festival denilerek aklanmaya çalışılan katliamda yüzlerce balina ve yunus öldürüldü

Sivil toplum örgütü Sea Shepherd (Deniz Çobanı) tarafından yapılan açıklamaya göre, Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda festival olarak addedilen "Grindadrap" katliamında bu sene bir günde en az 99 şişeburunlu yunus (afalina) öldürüldü. Ada'da deniz hayvanlarına karşı düzenlenen katliamda ayrıca, yüzlerce balina ve yunus da öldürüldü.

Şişeburunlu yunus katliamında rekor

Okyanusları ve denizlerde hayatı korumayı amaçlayan Sea Shepherd, şişeburunlu yunusların botlarla öldürüldüğü "gelenekte", balina ve yunusların Skalabotnur sahiline sürülerek burada kesici aletlerle katledildiğini açıkladı. Bu sene 100 şişeburunlu yunusun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu sayının, son 120 yıldan bu yana öldürülen en yüksek şişeburunlu yunus sayısı olduğu belirtildi.

Sea Shepherd, hayvanların avlanmasının tek kelimeyle utanç verici olduğunu ve bunun hem Ada'da hem de uluslararası alanda tepki çekmesinin beklendiğini söyledi. Bazı canlılarda bot pervanelerinin neden olduğu kesikler olduğu vurgulanan açıklamada, festivale gösterilen tepkilerin görmezden gelindiği vurgulandı.

Her sene düzenlenen Grindadrap katliamı

Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen "Grindadrap"da, Ekim 2021'de 1428 balina ve yunus öldürülmüştü. Bu sayının katliam geleneğinin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

​​​​Faroe Adası yetkilileri, deniz canlılarının avlanmasına gelen tepkiler üzerine bu ay yaptıkları açıklamada, söz konusu geleneğin devam edeceğini ancak bu yıl avlanacak yunus sayısının 500 ile sınırlandırılacağını belirtmişti. Yerli halk, mayıs ayında yaptıkları avda da aralarında 10 hamile ve onların yavrularının da olduğu 63 balina katletmişti. Nisan ayında da 119 pilot balina avlanmıştı.

Şişeburunlu yunuslar

Şişeburunlu yunuslar, Danimarka'nın da üyesi olduğu Avrupa Birliği yönergesi kapsamında korunuyor ancak Faroe Adaları Avrupa Birliği üyesi değil.