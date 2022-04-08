Ferrero salgınla bağlantılı tesisini askıya aldı

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, Kinder Surprise ürünleriyle bağlantılı salmonella vakalarının birçok ülkede görülmesinin ardından Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında üretimin askıya alındığını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, firmadan yapılan açıklamada, bilgilerin zamanında alınması ve paylaşılmasında gecikmeler yaratan birtakım verimsizlikler yaşandığı belirtildi.

İspanya, İngiltere, İrlanda ve ABD'de çok sayıda Kinder Surprise ürününü geri çağıran Ferrero, bu ürünlerin birçoğunun Arlon tesisinde üretildiğini açıklamıştı.