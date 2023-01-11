Ferhat Encü’ye tokat atan polisin tutuklanması istendi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Kadıköy’de hasta tutukluların serbest bırakılması için 18 Aralık 2022’de düzenlemek istediği yürüyüş engellenmiş ve HDP’li Ferhat Encü buna tepki gösterince, bir polis amiri Encü’ye tokat atmıştı.

Polis ayrıca bu anları görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya’yı gözaltına almıştı. Artı Gerçek’ten Onur Öncü’nün haberine göre Encü’nün avukatlarından Ramazan Demir, tokat atan polis memuru C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda polis memuru C.S. hakkında işkenceden işlem yapılması ve tutuklanması talep edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde hasta ve infazı yakılan tutukluların aileleri tarafından sürdürülen adalet nöbetinde, HDP eski milletvekili ve İstanbul il eş başkanı Ferhat Encü ile polisler arasında gerginlik yaşanmıştı.

Polis, küfür ettiği Ferhat Encü’ye daha sonra tokat atmıştı.

Polisin Ferhat Encü’ye tokat attığı görüntüler kameralara yansımıştı.