Ferdane Kurt’u otelde öldüren sanığa müebbet hapis

Bayrampaşa’da bir otelde 3 yaşında çocuğu ile kalan Ferdane Kurt’un, aynı otelde kaldığı Cemil Yar’ın odasında iple boğularak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Bayrampaşa'da bir otelde, 3 yaşında çocuğu ile birlikte kalan Ferdane Kurt'un (43), otel odasında iple boğularak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Cemil Yar'ın (34) ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Yar avukatı ile hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, mütalaanın ‘kasten öldürme’ kısmına katıldıklarını belirtirken, öte yandan sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'Müştekilere soru sormak istiyorum, soru sormadan bu cezayı almak istemiyorum'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Cemil Yar ise, "Ben müştekilere soru sormak istiyorum, soru sormadan bu cezayı almak istemiyorum. Kendimi ifade edebilmem için bu insanların burada olması lazım. Ben kimseye ihanet etmedim, kimsenin de bana ihanet etmesini istemiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanık Cemil Yar’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ferdane Kurt'un oğlu Aziz B. ‘müşteki', Cemil Yar ise ‘şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, 12 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 2'nci kat 217 numaralı odasında Ferdane Kurt'un sırt üstü yatar vaziyette ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, Tülay S. ile aynı odada kalan maktul Ferdane Kurt'un çocuğunun üzerine Tülay S.'nin uyandığı, çocuğun Tülay S.'ye annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine Tülay S.'nin olayı Fazıl Bora A.ve Turan A.'ya konuyu aktardığı, şahısların daha sonrasında birlikte resepsiyona indikleri ve bu esnada 217 numaralı odada kalan şüpheli Cemil Yar'ın merdivenlerden inerek otelin dışına çıktığı kaydedildi.,

Şüpheli Yar'ın dışarı çıktığını işletmeci Yaşar Cemil H., Fazıl Bora A.ve Turan A.'nın gördüğünün anlatıldığı iddianamede, Turan A. ve Fazıl Bora A.'nın odalara baktıkları ancak maktulü göremedikleri belirtildi. İddianamede, Turan A. ile Fazıl Bora A.'nın, işletmeci Yaşar Cemil H.'den 217 numaralı odanın anahtarını istedikleri ve odaya çıktıkları, maktulü burada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldukları belirtildi.

İddianamede, şüphelinin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasının talep edildi. (İHA)