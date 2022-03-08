Fenerbahçe'yi sarsan karar: Kazandığı maçlar iptal edildi...

THY EuroLeague, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rus kulüpleriyle ilgili kesin kararını aldı. EuroLeague'de yapılan oylama sonrası Rus kulüplerinin oynadığı hiçbir maç sayılmadı.

Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi.

Bu karardan en çok etkilenen ise Rus takımlarına karşı oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Fenerbahçe Beko oldu.

Alınan bu karar sonrası Fenerbahçe Beko playoff potası dışında kaldı. Anadolu Efes ise 5. sıraya yükseldi.

Efes ve Fenerbahçe ayrı oy kullandı.

“Rus takımlarının maçları sayılmasın” diyenler:

Efes

CSKA

Bayern

Maccabi

Olimpiakos

Baskonia

Zalgiris

“Oynanmış tüm maçlar sayılsın, yüzdeye bakılsın” diyenler:

ASVEL

Fenerbahçe

Barcelona

Milano

Panathinaikos

Real Madrid