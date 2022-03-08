Fenerbahçe'yi sarsan karar: Kazandığı maçlar iptal edildi...

EuroLeague’de yapılan oylama sonucunda, Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Bu karar Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi

THY EuroLeague, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rus kulüpleriyle ilgili kesin kararını aldı. EuroLeague'de yapılan oylama sonrası Rus kulüplerinin oynadığı hiçbir maç sayılmadı.

Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi.

Bu karardan en çok etkilenen ise Rus takımlarına karşı oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Fenerbahçe Beko oldu.

Alınan bu karar sonrası Fenerbahçe Beko playoff potası dışında kaldı. Anadolu Efes ise 5. sıraya yükseldi.

Efes ve Fenerbahçe ayrı oy kullandı.

“Rus takımlarının maçları sayılmasın” diyenler: 

Efes 
CSKA 
Bayern 
Maccabi
Olimpiakos 
Baskonia
Zalgiris

“Oynanmış tüm maçlar sayılsın, yüzdeye bakılsın” diyenler: 

ASVEL 
Fenerbahçe 
Barcelona 
Milano
Panathinaikos 
Real Madrid