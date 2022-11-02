Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son maçlar öncesinde yoluna bu turnuvada devam edecek ekipler yavaş yavaş şekilleniyor.

Turnuvadaki son maçlar öncesinde UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider ve ikinci sırada bitirenler ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren 8 ekip kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren ekiplerin play-off turunda eşleşeceği turnuvanın devamında UEFA Avrupa Ligi grup birincileri ise son 16'ya doğrudan kalacak.

Play-off turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekilişi ise 7 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Bugüne kadar oynanan maçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşen ekipler ise şu şekilde:

Fenerbahçe

Arsenal

Manchester United

Real Betis

Real Sociedad

Barcelona

Sevilla

Freiburg

Bayer Leverkusen

Rennes

PSV

Ajax

Sporting

Union SG

Ferençvaroş

*UEFA Avrupa Ligi'ne kalan takımlara 9 ekip daha dahil olacak