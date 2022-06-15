Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Ali Mert Canel
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna'dan Dinamo Kiev oldu.
Haber Merkezi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.