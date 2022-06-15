Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna'dan Dinamo Kiev oldu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le eşleşti.  

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.