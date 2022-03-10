Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada TFF'ye açılan tazminat davasında davalının reddi hakim talebinde bulunduğunu belirtti.
Açıklama şu şekilde;
Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin açtığı tazminat davasına TFF'den reddi hakim talebi
Fenerbahçe TFF'ye açtığı tazminat davasında davalının reddi hakim talebinde bulunduğunu duyurdu.
Haber Merkezi
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada TFF'ye açılan tazminat davasında davalının reddi hakim talebinde bulunduğunu belirtti.
Açıklama şu şekilde;