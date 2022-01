Fenerbahçe'den Trabzonspor hakkında TFF'ye başvuru

Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen yazıda Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesindeki “2010-2011 şampiyonu” ifadesinin kaldırılması istendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir noktasına sirayet etmiş hain terör örgütü FETÖ’nün, Fenerbahçemizi ele geçirme adına başlattığı 3 Temmuz sürecinin, 27 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamasıyla sona ermesinin ardından 2010-2011 Sezonu Şampiyonluğumuzun hem hukuki hem de kamuoyu nezdinde bir kez daha tescillenmesine rağmen Trabzonspor Kulübü’nün resmi internet sitesinde (https://www.trabzonspor.org.tr/tr/arsiv/basarilarimiz) '2010-2011 şampiyonu' ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Kulübümüz, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na; Trabzonspor Kulübü’nün resmi sitesinde yer alan bu asılsız ve yanlış bilginin düzeltilmesi konusunda aşağıdaki yazıyı göndermiştir" denildi.

TFF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Kulübü'nün kendilerine ait çeşitli mecralarda şampiyonluk sayılarından, iletişim dillerinde benimsedikleri yaklaşıma kadar birçok yansıması olan Kulübümüz lehine tescil edilmiş ve mahkeme kararlarıyla sabit olan 2010-2011 şampiyonluğunun Trabzonspor Kulübü tarafından kamuoyuna yanlış lanse edilmesi, Kulübümüze ait bir şampiyonluğun haksız olarak sahiplenilmesi ve TFF'nin otoritesinin tanınmaması hususunda, TFF' den Trabzonspor Kulübü hakkında gerekenin yapılmasını, Trabzonspor aleyhinde gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılmasını ve sonuçları hakkında Kulübümüze bilgi verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Yazıda "İşbu talebimizin bir gereği olarak ise yukarıda bahsi geçen konularda TFF tarafından herhangi bir adım atılmamasının; başta 6222 s. kanun ile korunmaya çalışılan değerlere halel getireceği ve futbolumuzda kaos ve şiddete neden olabileceği gerçeğini TFF'ye hatırlatmak isteriz. Fenerbahçe camiası, bugüne kadar geçen süreçte her türlü hakkını hukuk önünde aramaktan vazgeçmemiş, ilk günden beri uğradığı her türlü haksızlığa rağmen mücadele ettiği her süreç ve bunların sonuçlarına saygı göstermiştir. Vakit, tüm bu süreçlerin sonucu ve Fenerbahçe'nin haklılığına saygı gösterme vaktidir" denildi.