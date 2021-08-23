Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe’nin ilgili sezonda şampiyon olması ve o dönem Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri itibariyle elde ettiği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı, 3 Temmuz Kumpası ile engellenmiştir" denildi.
Açıklamada, "O dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle: