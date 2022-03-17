Fenerbahçe’den 'kolej' kararı hakkında açıklama

Fenerbahçe kulübü önceki gün Bahçeşehir Koleji’yle bir protokol imzaladığını ve Fenerbahçe Koleji’nin önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren “Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Kampüsü” adıyla eğitime devam edeceğini duyurmuştu.

Açıklamanın ardından Fenerbahçe Koleji’nde okuyan öğrencilerin velileri tepki göstererek anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

Fenerbahçe’nin taraftar derneği FEDER de sosyal medyada yaptığı açıklamada söz konusu karardan geri dönülmesini istedi. FEDER’in açıklamasında okulun kulüp tüzüğünün üçüncü maddesine göre kurulduğu ve başka kuruma devredilemeyeceği söylendi. Konuyla ilgili imza kampanyası da başlatıldı.

Kulüpten açıklama: İndirim ve burslar devam edecek

Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Okan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Fenerbahçe Koleji markasının tüm hakları, Kulübümüzün bünyesinde ve tasarrufundadır" diyen Okan, "Fenerbahçe Eğitim Kurumlarımızın devri, satışı, el değiştirmesi, arsamızın satılması gibi şeyler, her nereden hangi niyetle ortaya atıldı bilemiyoruz ancak bunlar söz konusu dahi değildir" şeklinde konuştu. Okan şunları söyledi.

"Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde spor yapan çocuklar, Fenerbahçe Koleji’nde eğitim gören öğrenciler mezun olana kadar aynı şartlarda eğitimlerine devam edecekler. Fenerbahçe Kolejinde tanınan eğitim hakkından tutun, Fenerbahçe kongre üyelerine sunulan indirim ve burs hakları aynı şekilde devam etmektedir.



Dolayısıyla bu konunun olduğundan farklı noktalara taşınması Fenerbahçe’ye zarar vermek dışında başka hiçbir anlam taşımamaktadır!

Fenerbahçemize gönül vermiş herkesin şunu bilmesini rica ediyoruz; dünden itibaren gündemde yer aldığı şekilde, Fenerbahçe’nin zarar görmesine sebep olacak, sahip olduklarından vazgeçilecek bir adımı ve kararı gerek Başkanımız Ali Koç gerekse yönetim kurulumuz kesinlikle atmamıştır, bundan sonra da atmamız söz konusu değildir. Teşekkür ediyor, iyi yayınlar diliyorum.”

