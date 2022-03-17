Fenerbahçe’den 'kolej' kararı hakkında açıklama

Fenerbahçe kulübü önceki gün Bahçeşehir Koleji’yle bir protokol imzaladığını ve Fenerbahçe Koleji’nin önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren “Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Kampüsü” adıyla eğitime devam edeceğini duyurmuştu.
Açıklamanın ardından Fenerbahçe Koleji’nde okuyan öğrencilerin velileri tepki göstererek anlaşmanın iptal edilmesini istedi.
Fenerbahçe’nin taraftar derneği FEDER de sosyal medyada yaptığı açıklamada söz konusu karardan geri dönülmesini istedi. FEDER’in açıklamasında okulun kulüp tüzüğünün üçüncü maddesine göre kurulduğu ve başka kuruma devredilemeyeceği söylendi. Konuyla ilgili imza kampanyası da başlatıldı.
Kulüpten açıklama: İndirim ve burslar devam edecek
Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Okan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Fenerbahçe Koleji markasının tüm hakları, Kulübümüzün bünyesinde ve tasarrufundadır" diyen Okan, "Fenerbahçe Eğitim Kurumlarımızın devri, satışı, el değiştirmesi, arsamızın satılması gibi şeyler, her nereden hangi niyetle ortaya atıldı bilemiyoruz ancak bunlar söz konusu dahi değildir" şeklinde konuştu. Okan şunları söyledi.