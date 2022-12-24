Fenerbahçe'den 'endişe duyuyoruz' açıklaması

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmaya ilişkin açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Süper Lig’e verilen aradan sonra daha ilk maçta Futbol takımımızın Trabzonspor deplasmanında oynayacağı müsabakanın hakem atamalarındaki şaşkınlık verici duruma dair endişelerimiz bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Maçın hakem atamasında 2. yardımcı hakem olarak görev yapacak Serkan Çimen ismi, son derece dikkat çekicidir.



Bahsi geçen yardımcı hakem Serkan Çimen, futbol kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı.



Çimen, bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda’nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı.



Bu karar halen hafızalarda iken 5 hafta boyunca maç alamayan Serkan Çimen’e zorluk derecesi en yüksek karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görev verilmesinden ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz.



Sistem tarafından bir algoritma çerçevesinde yapıldığı söylenen hakem atamalarının, sezonun yeniden başladığı ilk haftada bu denli tartışılacak ve kendisini sorgulatacak düzeyde bir atamaya imza atması son derece düşündürücüdür.



Bu durum, yeni sisteme dair güveni temelden sarsacak sonuçlara çok açıktır."