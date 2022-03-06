Fenerbahçe'den devre arası 'hesap verecek' açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 'TFF Yönetim Kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir' denildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twitter hesabından maçın devre arasında yapılan paylaşımda "Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık. Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü" denildi.

Paylaşımda "TFF Yönetim Kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!" ifadesi kullanıldı.

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