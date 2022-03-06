Fenerbahçe'den devre arası 'hesap verecek' açıklaması

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twitter hesabından maçın devre arasında yapılan paylaşımda "Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık. Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü" denildi.
Paylaşımda "TFF Yönetim Kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!" ifadesi kullanıldı.
GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2022
HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!
TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!