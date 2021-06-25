Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu otoparkın açılmaması nedeniyle kongreye katılmama kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ın, bu akşam saatleri itibariyle yaptığı açıklamayı takip ettik.

Stadımızın Maraton Tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediği gerekçesiyle yapılan açıklamaya dair zorunlu olarak dile getirmek istiyoruz ki:

Stadımızdaki tüm otopark alanları, 25-26 Haziran’da düzenlenecek kongremizde, önceki tüm kongrelerimizde olduğu gibi kullanıma kapalı olmasına, tüm üyelerimize de bu doğrultuda bilgi verilmiş olmasına rağmen Sayın Aziz Yıldırım’ın belirttiği doğrultuda kendilerine bir alan açılmış;

Kongre giriş kartlarının teslim alınacağı alana çok daha yakın olan Fenerium Otoparkımızdan kendilerine yer verilmiştir. Arzu ederlerse otoparkın hemen üzerindeki Fenerium Tribünü’nü de kullanabileceklerini de belirtmek isteriz.

Dolayısıyla yapılan bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca açıklamada belirtilen “kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ve esefle kınıyoruz” mesajına dair de şunu vurgulamak isteriz ki;

Bu stat, Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ın önderliğinde, Fenerbahçe camiasının elbirliği ve emekleriyle hiçbir devlet kurumundan destek almadan tamamen Fenerbahçe’nin kaynaklarıyla inşa edilmiştir.

Kendisinden beklentimiz, bugün canlı yayında söz vermiş olduğu gibi Eski Başkan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının, Fenerbahçemizin demokrasi bayramı olan kongremize katılım göstermeleridir.

Ali Koç'un listesi

Fenerbahçe'de 25-26 Haziran günlerinde yapılacak olan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim listesi de belli oldu. Listede Koç'un ikinci döneminde şu isimler yer aldı:

"Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş."

Listede Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü eski Asbaşkanı Ahmet Ketenci'nin olması dikkat çekti. Ketenci, aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Osman Ketenci'nin oğlu.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe'nin kongresi öncesi kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, kulüp başkanı Ali Koç'u hedef alan bir basın açıklaması düzenledi.

"Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Şimdi diyecek ki 'Fenerbahçe'yi şikayet ediyor.' Evet ediyorum çünkü Fenerbahçe'nin gittiği yeri kimse bilmiyor" diyen Yıldırım, "Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil" ifadesini kullandı.