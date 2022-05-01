Fenerbahçe'den açıklama: Savcılara göreve

Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarlarının açtığı pankarta ilişkin bir açıklama yaparak 'savcılar göreve' dedi.

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Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarlarını şampiyonluk maçında açtığı pankarta tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Büyük harflerle önce sosyal medyadan yapılan, sonra da kulübün resmi sitesine konulan açıklama şöyle:

SAVCILAR GÖREVE! TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DURUŞUNU SAHİPLENEN, TAKIM OTOBÜSÜMÜZE YAPILAN SALDIRIYI MEŞRULAŞTIRAN, TOPLUMU KİN, NEFRET VE AYRIŞMAYA SÜRÜKLEYEN BU PANKARTIN, TRİBÜNDE YER ALMASINA İZİN VERENLER HAKKINDA SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ! #SAVCILARGÖREVE  #HESAPSORACAĞIZ

SAVCILAR GÖREVE! HALKI, TARAFTARLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN TRABZONSPOR KULÜBÜNÜN YAPTIKLARININ KARŞILIKSIZ KALMAMASI İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ! #SAVCILARGÖREVE  #HESAPSORACAĞIZ

BİR ŞEHİR TAKIMI, MİLYONLARCA TARAFTARI OLAN ÜLKENİN DEĞERİNE SALDIRIYOR! FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYOR, SİLAHLI SALDIRIYA GÖNDERME YAPIYOR! #SAVCILARGÖREVE 
#HESAPSORACAĞIZ

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