Fenerbahçe'den 8 Mart'ta bir ilk: Birlikte oynayacaklar

Fenerbahçe Dünya Emekçi Kadınlar Günü için tüm takımların kadınlı, erkekli birlikte sahaya çıkacağı bir organizasyon yaptığını duyurdu. 

Haber Merkezi

Fenerbahçe Spor Kulübü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Dünya Kadınlar Gününü bir ilkle taçlandırıyor; belki de bir geleneğin ilk adımını atıyoruz! 

Futbol, voleybol, basketbolda, armamızı, formamızı taşıyan oyuncularımızla bu mücadeleyi kadın erkek omuz omuza sahaya taşıyoruz!" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;