Fenerbahçe'den 8 Mart'ta bir ilk: Birlikte oynayacaklar

Fenerbahçe Spor Kulübü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Dünya Kadınlar Gününü bir ilkle taçlandırıyor; belki de bir geleneğin ilk adımını atıyoruz!
Futbol, voleybol, basketbolda, armamızı, formamızı taşıyan oyuncularımızla bu mücadeleyi kadın erkek omuz omuza sahaya taşıyoruz!" denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde;
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Dünya Kadınlar Gününü bir ilkle taçlandırıyor; belki de bir geleneğin ilk adımını atıyoruz!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 8, 2022
Futbol, voleybol, basketbolda, armamızı, formamızı taşıyan oyuncularımızla bu mücadeleyi kadın erkek omuz omuza sahaya taşıyoruz! pic.twitter.com/VUkWV4mNhb