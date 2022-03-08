Fenerbahçe'den 8 Mart'ta bir ilk: Birlikte oynayacaklar

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Dünya Kadınlar Gününü bir ilkle taçlandırıyor; belki de bir geleneğin ilk adımını atıyoruz!



Futbol, voleybol, basketbolda, armamızı, formamızı taşıyan oyuncularımızla bu mücadeleyi kadın erkek omuz omuza sahaya taşıyoruz! pic.twitter.com/VUkWV4mNhb