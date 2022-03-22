Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Uğur Dündar da aday

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi sürpriz yaşandı. Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ın ardından duayen gazeteci Uğur Dündar da adaylar arasındaki yerini aldı.
Perşembe açıklayacak
Radyo Gol'ün haberine göre 24 Mart Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayacak.
Maç takvimine göre
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi maç takvimine göre belirlenecek. Seçim, 9 veya 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.
İkinci başkanlık yaptı
Koyu Fenerbahçeli olan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi 1999-2001 yılları arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık yapmıştı.