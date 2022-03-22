Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Uğur Dündar da aday

Eski Fenerbahçe yöneticisi, gazeteci Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oluyor. Dündar, Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile başkanlık için yarışacak.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi sürpriz yaşandı. Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ın ardından duayen gazeteci Uğur Dündar da adaylar arasındaki yerini aldı.

Perşembe açıklayacak

Radyo Gol'ün haberine göre 24 Mart Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayacak.

Maç takvimine göre 

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi maç takvimine göre belirlenecek. Seçim, 9 veya 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

İkinci başkanlık yaptı

Koyu Fenerbahçeli olan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi 1999-2001 yılları arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık yapmıştı.