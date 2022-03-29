'Fenerbahçe'de ortaya çıkacak bir umut ışığı... Türkiye'ye yansıyacak bir umut ışığı olacaktır'

Gazeteci Yazar Uğur Dündar, Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu. Uğur Dündar, Fenerbahçe TV'de katıldığı programda kendisi hakkında sert ifadeler kullanan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e atıfta bulundu.

Uğur Dündar, "Bu yarışmayı sert sözlerle, kırıcı laflarla sürdürmek yerine tam tersine bir şölen havasında götürmeliyiz. Hepimiz Fenerbahçeli değil miyiz. Neyi paylaşamıyoruz. Projelerimizi ortaya koyalım. Uygar bir atmosferde örnek olalım. Bakın Fenerbahçe'de ortaya çıkacak bir umut ışığı 30 milyonluk camiamızdan bütün Türkiye'ye yansıyacak bir umut ışığı olacaktır" dedi.

Öte yandan Vefa Küçük Uğur Dündar'ı karşısına eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın çıkardığını öne sürdü. Küçük, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin "Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında yarım kalan çekişmenin devamı gibi görünüyor" olduğunu ileri sürdü.