Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi

Fenerbahçe ’de ikinci Mesut Özil krizi patlamak üzere. Gelişi gibi, performansı ve kadro dışı bırakılması da olay olan dünya yıldızı kalmakta kararlı.

Yönetim, 24 Mart’ta kadro dışı bıraktığı Mesut’u, sezon sonunda kapının önüne koymaya hazır ama 10’un bir yere gitmeye niyeti yok. Başkan Ali Koç, önümüzdeki günlerde Mesut Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile bir araya gelerek ayrılık şartlarını konuşmayı planlıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Mesut’a gelecek planlarında yer almadığı bizzat başkan tarafından anlatılacak. Ama Mesut’un gidişi, gelişinden zor olacak görünüyor.

Vedaya hazır değil

Başkan Ali Koç’un Mesut’la ilgili ayrılık kararının iki ana sebebi var. Birincisi oyuncunun yüksek maliyeti, ikincisi ise Mesut’un bir defa daha benzer problemler çıkarıp takımda huzursuzluğa sebebiyet verme ihtimali.

Ancak çocukluk hayalinin peşinden koşarak Fenerbahçe’ye gelen Mesut, hikâyenin böyle bitmesini istemiyor. Bütün yaşananlara rağmen, taraftarların gönlünde önemli bir yeri olduğunu bilen Mesut küllerinden doğup, kendisine duyulan sevgiye karşılık vermek için son bir şans istiyor. Bunun için de bütün şartları zorlayacak.