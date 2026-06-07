Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 07.06.2026 , 22:15
Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı.
Aziz Yıldırım'ın oyların 17 bin 245'ini aldığı seçimde Hakan Safi'nin aldığı oy sayısı 9 bin 927 oldu.
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