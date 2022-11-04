Fenerbahçe UEFA'da grubu lider tamamladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı. Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, oyunun hakimiyetini ele almasına karşın ilk 15 dakikalık bölümde pozisyon üretmekte zorlandı. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 23. dakikada genç oyuncusu Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, birkaç gol pozisyonundan yararlanamazken, 45+2. dakikada Arda Güler'in gol pasında Arao ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Valencia ile 60. dakikada karşı karşıya durumda bir pozisyondan yararlanamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon şansı vermezken, 68. dakikada Dinamo Kiev, Zabarnyi'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma öncesi 11 puanla Fransa'nın Rennes ekibinin +1 averaj önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti ve avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı. Grubun diğer maçında ise Rennes sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kalarak 12 puanla grubu 2. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için kuralar 24 Şubat tarihinde çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. (AA)