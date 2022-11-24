Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nın adı değişecek

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün stadı olan Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın adı, cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 29 Ekim 2023'te Atatürk Stadı olacak.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. yıl kutlamalarında konuşan 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, isim değişikliğini "Şükrü Saracoğlu Stadı’nın adı Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk Stadı olacak" ifadeleriyle duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise "Stat ismi talebinin sonuna kadar arkasındayız. Bu stat ismini 29 Ekim 2023’te hayata geçirelim. Camia olarak siz varsanız biz de varız" dedi.

Açıklanan isim değişikliğinin ardından sahnede konuşan Cem Yılmaz "İyi ki Fenerbahçeliyim. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir haberden sonra sahneye çıkıyorum. Stadımızın yeni ismi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.