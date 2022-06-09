ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes deplasmanından 93-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe, böylece seride durumu 2-0'a getirdi.
Serinin 3. maçı 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
soL - İstanbul
Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 93-78 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Haber Merkezi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes deplasmanından 93-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe, böylece seride durumu 2-0'a getirdi.
Serinin 3. maçı 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.