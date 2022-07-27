UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'dan Dinamo Kiev'e 2-1 evinde mağlup olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçta iki takım 0-0 berabere kalmıştı.

Maçın ilk yarısında gol olmazken Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 53. dakikada oyundan atıldı.

Kiev, 57. dakikada Buyalsky ile öne geçti.

Fenerbahçe futbolcusu Enner Valencia ise 69. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

88. dakikada Atila Szalai'nin kafasıyla gelen gol, karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Dinamo Kiev'de Karavaev, 114. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi ve son düdükle beraber 2-1 kazanan Ukrayna ekibi, yoluna devam eden taraf oldu.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Slovacko ile karşılaşacak

Fenerbahçe Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Çekya ekibi Slovacko olacak. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak.

Putin tezahüratları

Kiev'in ilk golünün ardından Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki tribünler Rusya Devlet Başkanı Putin lehine tezahürat yapmıştı.