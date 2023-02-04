Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ali Koç kullandığı oyu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımı ligden çekeceği iddiasına yanıt verdi.

Koç, "Önümüzde 2 seçenek var. Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Amatör kümeden Fenerbahçe'yi başlatın falan öyle bir şey yok. Bunlar duygusal çıkışlar. Aklınıza getirmeyin böyle şeyler. Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için önemli adımdır. Yönetim içerisinde bu konuda oylama yaptık. 11'e 3 oyla devam kararı çıktı. 3 kişi arasında ben vardım. Fenerbahçe'nin olmadığı bir Süper Lig, Süper Lig değildir." ifadesini kullandı.