Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a farklı kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf, konuk ekip Galatasaray oldu. Maçın 14 ve 16. dakikasında attığı goller ofsayta takılan sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Sergio Oliviera ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları gole çevirmeyi başaramadı. Bu devre oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Galatasaray, 78. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

İrfan Can Kahveci'nin 86. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 90+10. dakikada Galatasaray'ın üçüncü golüne engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Derbi öncesinde rakibinin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, kazanması durumunda liderliğe yükseleceği karşılaşmada Galatasaray'a farklı kaybederek farkın 4 puana çıkmasını önleyemedi.