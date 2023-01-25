Fenerbahçe-Galatasaray tartışması devam ediyor: 'Yine şaşırmıyoruz...'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e çağrı yaparak, "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" demişti.

Koç'un çağrısına yanıt veren Özbek ise Koç'un çağrısını reddederek, "Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.

'Tarih, tekerrürden ibarettir'

Fenerbahçe, Özbek'in açıklamasının ardından bir açıklama daha yayımladı. Açıklamada, "Tarih, tekerrürden ibarettir. Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz..." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan, devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içinde oynanan lige, nereden aldıkları belli olmayan güç ile bitirtmeyiz tehdidi savuranlar, iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde futbolu saha dışına çıkarmayın yanıtı verdiler! Tarih, tekerrürden ibarettir. Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz..."