Fehmi Koru’dan erken seçim iddiası: ‘Bana o da olacakmış gibi geliyor…’

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen yazar Fehmi Koru, seçimlerin erken tarihe alınacağına dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
"Geçmiş ve bugün.. Benzerlikler çok; tek eksik, seçimin gecikmesi…" başlıklı yazısında Koru, "Eskiden yaşananları hatırlayıp günümüzle onlar arasında benzerlikler bulabilecek durumda olanlar biraz da bu sebeple şimdilerde erken seçim beklentisi içerisindeler. Seçim tarihini erkene alma kararı çıksa benzerlikler tablosu tamamlanmış olacak. Olacak mı? Bunları düşünüp benzerliklerden hareketle beynimde çalan zillerin sesi yükseldikçe, bana o da olacakmış gibi geliyor" dedi.
Fehmi Koru'nun yazısı şu şekilde: