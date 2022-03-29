Fehmi Koru'dan erken seçim iddiası

Gazeteci Fehmi Koru, iktidar ve muhalefet cephelerinde erken seçim yapılacağına dair bir izlenim edindiğini söyledi. Koru’ya göre AKP ve MHP’nin Meclis’te getirdiği seçim kanunu teklifi, Türkiye’nin önündeki ilk seçim için değil, ilerleyen seçimler için hazırlandı.

Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı köşe yazısında “seçim barajı yüzde 7’ye indiriliyor” şeklindeki tanıtılan teklifi hatırlatan Koru, şu yorumu yaptı:

Ukrayna Savaşı 'Ne iş varsa yine AK Parti'de var' hissi verebilir

"Teklifin yapılacak ilk seçim için değil, daha sonraki seçim/ler için hazırlandığını düşünüyorum. Ekonomide getirilen ek yüklerle delik deşik olmuş bütçe bu seçimin sonucunu tehlikeye atıyorsa da Ukrayna savaşı hükümete kendi mütereddit seçmenine ‘‘Ne iş varsa yine AK Parti’de var’’ hissi verebilir."

İktidarın itibar ettiği kalemler de...

"Daha önce ters düşülen ülkelerle ilişkileri düzeltme çabası da o görüntüye destek sağlar. Bir de şu var: İktidar cephesinin itibar ettiği medyanın muteber kalem ve yorumcuları da seçim tarihinin erkene alınabileceğini ihsas etmeye başladılar."

Muhalefet de 6'lı masayı erken seçim için dağıtmıyor

"Galiba benim yaptığım bu değerlendirme yasa teklifiyle bozulup dağılması beklenen muhalefet cephesince de düşünülüp kabul görmüş olmalı ki, ayrılıp herbiri kendi yoluna gitmek yerine, bir arada kalmakta ısrarlılar."

Koru, “Erken -hatta baskın- seçime hazır olmakta yarar var” ifadesini kullandı.