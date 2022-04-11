Fehmi Koru'dan Erdoğan çıkışı: Kolay değil, aday olmayabilir

Gazeteci Fehmi Koru kişisel internet sitesinde bugün kaleme aldığı köşe yazısında cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında tartışmalara dikkat çekti.

Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasındaki tutumun altını çizen Fehmi Koru, “ MHP’nin sözleri dikkate alınması gereken yetkilileri aylar öncesinden, “Bizim adayımız Tayyip Erdoğan” diye gönüllerinden geçeni açıkladıkları için iktidar cephesinin işi kolay; günü geldiğinde mevcut cumhurbaşkanını aday göstermeye kalkarlarsa bu hiç şaşırtıcı olmaz.” dedi.

Başka bir adayla seçime girmesi beklenebilir

Anayasanın 101. ve 116. maddelerine dikkatleri çeken Fehmi Koru, “Erdoğan’ın yeniden adaylığı ancak seçim tarihinin TBMM tarafından erkene alınmasıyla mümkün olabilir. Aksi halde, zamanında yapılacak bir seçimde Tayyip Erdoğan’ın aday gösterilmek istenmesi ciddi hukuki tartışmalara yol açar. ‘Cumhur İttifakı’nın sonunda bir başka adayla seçime girmesi beklenebilir” diye yazdı.