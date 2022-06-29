Fehmi Koru, Fuat Uğur'un yazısına işaret etti: 'Sürprizli hediyelerle dolu kapanlar kurulmuş'

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, dün kaleme aldığı yazısında "Üniformalı ya da sivil; ABD’nin Türk cezaevlerindeki tüm askerlerine ve casuslarına yenileri eklenecektir şüphesiz. / Geçen 15 Temmuz’da fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli ‘hediyelerle’ dolu. / Yine en baştan söyleyelim de hani, yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın!" demişti.

Uğur'un bu yazısının ardından eski AKP destekçilerinden olan Abdullah Gül'e yakın isimlerden Fehmi Koru, "15 Temmuz’u aylar öncesinden bilen yazarın yeni uyarısı.. 'Yine kapan kuruldu' diyor…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Koru, "Altı yıl önce -2016’da- yapılan uyarıları zamanında değerlendiremediğim için iki değil bu defa tam dört kulakla yazılanları ciddiye alıyorum" dedi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Öyle bir programım yok benim, ancak ‘darbe’ sözcüğü konusunda hassas gözlerim var.

Gözlerimin bu konuda şimdiki kadar hassas olmadığı bir dönemde -15 Temmuz uğursuz darbe girişimine gidilen günlerde- yazılmış uyarı yazılarını göremediğim için duyduğum pişmanlık, içinde ‘darbe’ sözcüğü geçen veya o sözcüğü akla getirebilecek özellikler taşıyan yazılar konusunda beni pimpirik yaptı.

Fuat Uğur’un yazılarına biraz daha fazla hassasiyetle yaklaşmam da bundan…

Uğursuz darbe girişiminin olacağını daha henüz plan safhasındayken yazı konusu yapmıştı Fuat Uğur.

Hem de üst üste iki yazısına…

İlki “Cemaat’in ‘Hususileri’ darbe için Ankara’da toplandı” başlıklı yazı. Birileri “Artık darbe olmaz” görüşünü sıkça kullanmaya başlayınca, yazar, o zamanki adını kullanarak ‘Cemaat’ diye andığı yapının ‘darbe’ hazırlığı içerisinde olduğunu duyuruyor. İçeriden bir kaynağa dayandırarak…

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Aradan 20 gün geçtikten sonra, bu kez daha doğrudan bir uyarıyla okur karşısına çıkıyor yazar.

Yazısının başlığı şu: “Cemaatçi askerlere son uyarı: Tavuk ‘tar’da sayılır!”

“Bir daha olmaz” demeye başlamıştım ki, 15 Temmuz’u aylar öncesinden öngörmüş olan yazar dün yeni bir uyarı yazısıyla gündemi belirledi.

Dinlemeye takılan bu yazının son bölümünü, belki dikkatlerden kaçmıştır diye, aynen aktarayım:

“Bitleri kanlandı. / Sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda ve ne yapacağını bilmiyor. / Ders almadılar. / Artık dışarıdan gelecek saldırıların içeride de bir karşılığı olacaktır. / Bu ülke insanlarının iş birlikçiler için daha fazla eli kolu bağlı oturmayacağı aşikâr. / Üniformalı ya da sivil; ABD’nin Türk cezaevlerindeki tüm askerlerine ve casuslarına yenileri eklenecektir şüphesiz. / Geçen 15 Temmuz’da fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli ‘hediyelerle’ dolu. / Yine en baştan söyleyelim de hani, yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın!..” (Yazının tarihi: 28 Haziran 2022).

Kim bu biti kanlananlar? ABD’nin askerleri ve casusları kim? Bilmiyoruz. Kim olduklarını açıklayan ikinci bir yazı gelebilir.

Bildiğimiz şu: Devlet gaflet uykusunda değil, ne yapacağını biliyor… Bu kez sürprizli hediyelerle dolu kapanlar kurulmuş… Dahası, bu ülke insanları da eli kolu bağlı oturmayacakmış…

Yani?

Emin olun bu soruya cevabım yok.

Dört yıl önce -2018’de- uyarıları boş çıktı diye hafife alıyor değilim, tam tersine altı yıl önce -2016’da- yapılan uyarıları zamanında değerlendiremediğim için iki değil bu defa tam dört kulakla yazılanları ciddiye alıyorum."