Fehmi Koru, Akşener'in aklındaki adayı açıkladı: Sandık zaferi...

Seçime az bir süre kala gözler Erdoğan karşısında kimi aday çıkaracağına çevrildi. Gazeteci Fehmi Koru, kendisine ait sitede kaleme aldığı yazıda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Karşı cephe oy verebilir'

Fehmi Koru, Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Yine ve daha büyük bir ısrarla vaktiyle aynı parti - MHP- içerisinde bulundukları Mansur Yavaş’ın adaylığını öne sürebilir. Üstelik 'MHP’den de oy alabileceği' gibi bir gerekçe de var.

Mansur Yavaş’a MHP lideri Devlet Bahçeli’nin karşı çıkacağını sanmam; MHP tabanı da 'Aday belli, karar net' denmesine rağmen, Yavaş olursa karşı cephe adayına pekala oy verebilir.

HDP’liler oy vermezmiş, vermesinler; MHP’den gelecek oylar onların eksiğini tamamlar.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ring kenarından, 'Siz aday göstermezseniz ben imza toplayarak Mansur Yavaş’ın aday olmasını sağlarım' demekte.

'Propagandasını bile yapabilir'

Hatta, adayını Mansur Yavaş olarak belirlemiş muhalefet cephesi, seçim kampanyası sırasında, iktidarın kendisine oy vermemeyi düşünenleri yanına çekmek için açıkladığı ‘konut+arsa+işyeri’ projesini belediye kökenli adaylarının daha güvenli bir biçimde yerine getirebileceği propagandası bile yapabilir.

Ülkemiz halkı, sonunda, sandıkların açıldığının ertesi günü, geçmişte ve yakın zamanlara kadar %10 barajını ancak aşabilmiş bir partinin yıllar boyunca tek başına temsil ettiği ideolojinin, birkaç partiye bölünmüş -MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi- görüntüsüyle girdiği seçimden sandık zaferiyle çıktığı gerçeğine uyanabilir.

Evet, ben, ‘6’lı masa’da elini en iyi oynayan parti liderinin Meral Akşener ve onun adayının da Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum. (...)"