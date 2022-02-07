Fehmi Koru: AKP direniyor, Cumhurbaşkanı seçimi çantada keklik değil

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan Fehmi Koru, muhalefet için Cumhurbaşkanlığı seçiminin çantada keklik olmadığı görüşünü yineledi. Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı köşe yazısında MetroPoll şirketinin yaptığı bir kamuoyu araştırmasını değerlendirdi.

Koru "Veriler, her şeye rağmen AKP oylarının beklendiği kadar aşağıya düşmeye direndiğini, özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın kimliğinin sonucu belirleyeceğini gösteriyor." dedi.

Fehmi Koru’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Hep karantinada olanlar düşünecek değiller ya, çok şükür hastalığın kapısını çalmadığı siyasiler için de üzerinde kafa patlatılmayı gerektiren konular var. Onlardan birini de, başında bulunduğu araştırma şirketi adına gerçekleştirdiği anket vesilesiyle MetroPoll’ün yöneticisi Prof. Özer Sencar hatırlatıyor.

'Adam kazandı' demek zorunda kalabilir

Muhalefet cephesine... "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil” yorumunu yaparak... En son (Ocak 2022) araştırmasının sonucu göz açıcı: Halkın yüzde 30’u Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a, yüzde 37’si rakibine oy vereceğini söylemiş. Yüzde 29’u ise kararını rakibin kim olduğuna bakarak verecekmiş. Kısacası, veriler, her şeye rağmen AKP oylarının beklendiği kadar aşağıya düşmeye direndiğini, özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın kimliğinin sonucu belirleyeceğini gösteriyor. Aksini düşünen, bu defa da, seçim gecesi "Adam kazandı" demek zorunda kalabilir."

Koru, 17 Aralık sürecinde Erdoğan ve Gül tarafından Gülen'e gönderilen mektubu Pensilvanya'ya götüren isim olarak biliniyor.