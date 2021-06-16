ABD merkez bankası Federal Rezerv Bankası (Fed), politika faizi açıkladı.
Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fed faiz kararını açıkladı
ABD merkez bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.
Haber Merkezi
ABD merkez bankası Federal Rezerv Bankası (Fed), politika faizi açıkladı.
Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.