FED: Büyük toplumsal bedeller ödenmeden enflasyon düşürülebilir

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, FED'in enflasyonu düşürme taahhüdünü koruduğunu ve bunun geçmişteki gibi büyük bedeller ödenmeden yapılabileceğini söyledi. Powell, geçmişteki deneyimlerin aksine toplumsal bedeller olmadan da enflasyonun düşürülebileceğini belirterek, kendilerinin bunun üzerinde çalıştığını iletti.

Reuters'ın haberine göre Jerome Powell, "Meslektaşlarım ve ben enflasyonu düşürme hedefimize güçlü şekilde bağlıyız. Eski FED Başkanı Paul Volcker ve FED’in oyuna getirmek zorunda kaldıkları türde çok yüksek toplumsal bedeller ödenmesinden kaçınabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

FED Başkanı Powell, ABD'nin yüksek istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin birbirleriyle çakışmadığını belirtti. Powell, yalnızca enflasyona odaklanarak hareket etmenin sürdürülebilir bir durum yaratmayacağını dile getirdi.