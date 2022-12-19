Feci kaza: 2 işçi öldü

Gaziantep'te sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 HM 476 plakalı işçi servisi, 5. Organize Sanayi Bölgesi 83508 Nolu Caddesi'nde, ters yönden gelerek park halindeki kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, kaldırımda telekomünikasyon işinde çalışan işçilerin üzerine sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalan işçi Mehmet Patlar'ın (38) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın altından çıkarılan Fatih Akar (34) ve servisteki 3 yaralı ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Akar'ın, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)