Fazıl Say'ın çevre için çaldığı konserine 10 bin kişi katıldı

Fazıl Say'ın, Dersim'in Ovacık ilçesinde doğanın korunması için konser verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren konserle ilgili Say, "Munzur Çayı'nın temiz ve özgür akması için naçizane katkılarımız, sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ve sizin yalnız olmadığınızı belirtmek için buradayız" dedi.

Ovacık Belediyesi tarafından organize edilen Fazıl Say konseri, Çakmaklı köyü civarında Munzur Çayı kıyısında düzenlendi.

Fazıl Say, konser öncesi yaptığı konuşmada, kentte ve müzikseverlerin arasında olmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Say, "Bu yöreden çok fazla insanla tanıştım ve hep aydın insanlarla tanışmışımdır. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu, aydın insanlar olduğu ile hep gurur duymuşumdur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan Say ile solist Serenad Bağcan, Nazım Hikmet, Ömer Hayyam, Metin Altıok, Cemal Süreya, Can Yücel, Turgut Uyar, Aziz Nesin, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Muhyiddin Abdal'a ait eserlerin yanı sıra yöreye ait ezgileri seslendirdi.

Yaklaşık 10 bin kişinin dinlediği konser, 1,5 saat sürdü.