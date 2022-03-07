Fazıl Say'dan zam kuyruğu paylaşımı: Zor günler bekliyor

Piyanist Fazıl Say, art arda gelen zamlara ve zama bağlı olarak oluşan kuyruklara ilişkin sosyal medya hesabından sitem etti.

Neredeyse her gün gelen zamlara yurttaşlar isyan ederken Fazıl Say da "Halkı çok zor günler bekliyor" dedi.

Say Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uçuk zamları görünce dertlendim. Halkı çok zor günler bekliyor dostlar, hatalardan zamanında dönülseydi, bu kadar zorluğa belki de düşülmezdi. En son 40-45 yıl öncesi, Çocukluğumda vardı kuyruklar, hatırlarım. Hepimiz için çok zor olacak… Hepinize iyi bir hafta dilerim. Olabildiğince…" ifadelerini kullandı.