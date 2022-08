Fazıl Say’dan Millet İttifakı’na Cumhurbaşkanı adaylığı için iki öneri

Muhalefetin kimi aday göstereceğine yönelik tartışmalar tüm hızıyla devem ederken Sanatçı Fazıl Say da kendi önerisini Twitter ve Instagram hesabından paylaştı.

Fazıl Say, Twitter'da İlber Ortaylı'nın adaylığı için yüzde 43'ün olumlu görüş vereceğini kaydetti.

"Ortak aday muhalefette İlber Ortaylı olsa aslında iyi olurdu" diyen Say, "Bunu yazdıktan sonra yorumlarda tahminim yüzde 43 “keşke”, yüzde 38 “sen piyanonu çal” yüzde 7 “ah be abim” yüzde 12 kararsız (zaten her konuda kararsız)" ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımında ise "Ersan Şen'de iyi fikir" dedi.