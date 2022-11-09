Fazıl Say'dan açıklama: Mansur Yavaş doğru aday

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 2023'te olması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 'doğru aday' olduğunu ifade etti.

Fazıl Say'ın yaptığı sosyal medya açıklamasında "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur. Sonuçta “değişim şart” bu yeni nesil için de. Bu halk için. Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye. Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar. Umut…" ifadelerine yer verdi.

Say daha önceki seçimlerde de Ekmeleddin İhsanoğlu'nu "atesitlerden bir oy" diyerek desteklemişti. Say yine daha önce yaptığı açıklamalarda tarihçi Prof. Dr. İlber Ortalı'ı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in de 'iyi bir fikir' olabileceğini ifade etmişti.