Fatura ona kesildi: Hindistan Sağlık Bakanı istifa etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kabine değişikliğini açıklaması öncesinde ülkede Sağlık Bakanı Harsh Vardhan'ın da aralarında olduğu bir dizi bakan istifa etti.

Ülkede resmi kayıtlara göre şimdiye dek en az 414 bin 188 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ancak Hindistan'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin resmi sayıların çok daha üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Hindistan salgın süresince sağlık hizmetlerindeki yetersizlik ve hastanelerdeki oksijen kesintileri ile de gündeme gelmişti.

Reuters ajansı istifa eden bakana yakın bir kaynağın, Hindistan hükümetinin salgının ikinci dalgasını önlemedeki başarısızlığının siyasi bedelinin Sağlık Bakanı Harsh Vardhan'a kesildiğini söylediğini bildirdi.

Hindistan'da kabine değişikliği öncesinde istifasını sunan bakanlar arasında Eğitim Bakanı ve Kadın ve Çocuk Gelişimi Bakanı da bulunuyor.