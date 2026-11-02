Fatma Şahin'in övgülerinin arkasındaki gerçekler: Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların içler acısı koşulları tepkisini çekti

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinen ve geçen sene tüm zamanların en fazla turist sayısına ulaştığı açıklanan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki görüntüler diyecek söz bırakmadı.

AKP'nin "turist rekoru" övüncünün altındaki gerçekleri soL'un ulaştığı görüntüler ortaya koydu.

Uzman uyarısı: Hayvanların hasta olması kaçınılmaz

soL'a ulaşan görüntüleri inceleyen veteriner hekimler ve uzmanlar, mevcut kafeslerin ve altlık tiplerinin hayvanlar için uygun olmadığını, soğuk fayans veya beton zeminler yerine toprak ya da çim kullanılması gerektiğini belirtti. Kafes içeriklerinin türlere uygun olmadığını ve çok fakir bırakıldığını vurgulayan uzmanlar, hayvanların bu ortamlarda uzun süre tutulmasının hastalık ve yaralanmaları kaçınılmaz kıldığını dile getirdi.

Kuş ve primat barınaklarında biyogüvenlik riski

Elde edilen görüntüleri inceleyen uzmanlar, barınaklarda biyogüvenlik riskleri, ciddi hijyen eksiklikleri ve hayvan refahı standartlarına aykırı durumlar bulunduğunu vurguladı. Kayıtlarda papağan barınağının zemininin tamamen çürümüş yem artıkları, kabuklar ve yoğun dışkı tabakasıyla kaplı olduğu, gıda kaplarının ise doğrudan dışkıyla temas halinde bulunduğu görüldü.

Bu tablonun zoonoz hastalıklar, kuş gribi, psittakoz ve salmonella gibi patojenlerin yayılması için yüksek risk oluşturduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte kuşların uçuş ihtiyacını karşılayamayacak kadar dar, ışıklandırma ile havalandırması yetersiz ve doğal tüneme dalları gibi çevresel zenginleştirmelerden yoksun bir kapalı alana hapsedildiği de belirtiliyor.

Primat barınaklarına ait görüntülerde ise duvar ve fayans yüzeylerde birikmiş dışkı ve kir tabakalarının bulunması, düzenli dezenfeksiyon işlemlerinin uygulanmadığını ortaya koydu. Zeminlerde yer alan sıvı birikintileri ile soğuk fayans kaplamaların hayvanların fiziksel sağlığını doğrudan tehdit ettiğini belirten uzmanlar, primatların bir köşede büzüşerek birbirlerine sarılmasını yetersiz iklimlendirme, soğuk stresinin bir kanıtı olarak değerlendirdi. Görüntülenen primat alanlarında da toprak zemin, tırmanma ipleri ve saklanma alanları gibi hayvanların etolojik ihtiyaçlarına yanıt verecek hiçbir düzenlemenin yer almadığı, hayvanların soğuk fayans ve demir parmaklıklar arasına terk edildiği belirlendi.

Ortam hukuki olarak da sorunlu

Görüntülere yansıyan tabloyu değerlendiren uzmanlar ve hukukçular, mevcut koşulların ulusal ve uluslararası mevzuatı açıkça ihlal ettiğini kaydetti. Tablonun; hayvanların açlık, hastalık, korku ve stresten korunmasını öngören uluslararası Beş Özgürlük ilkesi ile ıstırabın en aza indirilmesini hedefleyen 3R kuralını hiçe saydığı vurgulandı.

Dezenfeksiyonu yapılmayan ve enfeksiyon riski taşıyan alanların 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca toplum sağlığını da tehdit ettiği belirtildi. Bununla birlikte tesisin, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanlara acı çektirme yasağı ile etolojik ihtiyaca uygun barınak zorunluluğunu ve Hayvanat Bahçeleri Yönetmeliği’ndeki hijyen, dezenfeksiyon ile çevresel zenginleştirme maddelerini açıkça ihlal ettiği ifade edildi.

Tüm bu tespitlerin ardından uzmanlar, tesis genelinde acil hijyen ve dezenfeksiyon protokollerinin başlatılmasını, primat barınaklarındaki iklimlendirme ve sıcaklık sorunlarının derhal çözülmesini ve hayvanların biyolojisine uygun çevresel zenginleştirme çalışmalarının hayata geçirilmesini talep etti.

Fatma Şahin öve öve bitirmemişti

"Geçtiğimiz bayram tatilinde 150 bin misafir ağırlayan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bu bayram günlük ziyaretçi sayısıyla yeni rekorlar kırıyor. Çünkü burası klasik anlamda bir hayvanat bahçesi değil."

Söz konusu açıklama Fatma Şahin'e ait.

AKP'li Şahin, birçok kez hayvanat bahçesini "doğal yaşam parkı" olarak tarif edip överken, söz konusu görüntüler hayvanların durumuna ilişkin bambaşka soruları gündeme getirmiş oldu.

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