Fatma Şahin'den depremzedeye: 'Her şerde bir hayır vardır'

Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'in Nurdağı ilçesini de derinden etkiledi.

İlçeyi ziyaret eden AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremzedelerle konuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan diyalogda Şahin'in depremzedeye "Her şerde bir ayır vardır, her zorlukta bir kolaylık vardır, rabbim ne derse o olur" dediği duyuldu.

Şahin'in sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.