Fatma Betül Sayan Kaya’nın mal varlığını paylaşan gazeteci Yiğit Uzun gözaltına alındı

Gazeteci Yiğit Uzun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına gerekçe gösterilen paylaşım veya açıklamaya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, Uzun geçtiğimiz ay fon skandalıyla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesi adına kayıtlı mal varlığına yönelik yeni iddiaları gündeme getirmişti.

'Gözaltına alınıyorum'

Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

Gazetecinin avukatı Kaan Bayramzade de gözaltı işlemini doğrulayarak hukuki süreci takip etmek üzere gözaltı işlemlerinin yürütüldüğü yere gittiğini duyurdu.

Bayramzade, ilk açıklamasında, "Müvekkilim gazeteci Yiğit Uzun, edindiğimiz bilgiye göre TCK 217/A kapsamında Bornova'da bulunan evinde gözaltına alınmıştır. Müvekkilimin hukuki haklarını korumak ve süreci bizzat takip etmek üzere gözaltı işlemlerinin yürütüldüğü yere intikal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Evinde arama

Bayramzade, daha sonra yaptığı açıklamada Uzun'un evinde arama gerçekleştirildiğini ve dijital materyallerine el konulduğunu bildirdi.

Bayramzade, işlemin Cumhuriyet Savcılığının "gecikmesinde sakınca bulunan hal" gerekçesiyle verdiği karara dayanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bayramzade, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimizin konutunda bugün yapılan aramaya tarafımızca müdafi sıfatıyla iştirak edilmiştir.Arama, yalnızca Cumhuriyet Savcılığının 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' gerekçesiyle verdiği kararla gerçekleştirilmiş ve dijital materyallere CMK m. 134 kapsamında el konulmuştur. İşlemlere ilişkin itiraz ve çekincelerimiz, müvekkilimizin ifadesi sırasında kayda geçirilecektir. Hâkim onayı süreci tarafımızca yakından takip edilecek, hukuka aykırı her işleme karşı tüm kanuni yollara başvurulacaktır."

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Dosyanın içeriği paylaşılmadı

Bayramzade, soruşturmanın gizliliği nedeniyle henüz dosyanın içeriğine ilişkin açıklama yapılamayacağını da belirtti.

Uzun'un gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen paylaşım veya açıklamaya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan Uzun önceki ay, fon skandalıyla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesi adına kayıtlı mal varlığına yönelik yeni iddiaları gündeme getirmişti.

Uzun, Kaya'nın annesi Hatice Sayan, ağabeyi Ömer Fatih Sayan ve kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan'a ait olduğu belirtilen taşınmazları tek tek sıralamıştı.

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