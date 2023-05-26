Fatih'te pide fırınında yangın: Üç kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Fatih'te beş katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralanan üç kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Silivrikapı Mahallesi'nde bulunan bir pide fırınında yangın çıktı. Beş katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan altı yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.



Akraba olan üç kişinin cesedi, defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.